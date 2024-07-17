Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 17:15

ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области, пострадала девочка-подросток

Украинские военные нанесли удар по территории Брянской области, атаковав село Зерново Суземского района. В результате преступных действий киевского режима пострадал невинный ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила лёгкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в своём телеграм-канале.

Помимо этого, были частично повреждены четыре домовладения.

Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях
Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях

Также сегодня атаке дронов ВСУ подверглась и Курская область. Во время очередного удара по региону оказались ранены двое местных жителей. В селе Любимовка Кореневского района ранена женщина, а в селе Новоивановка Суджанского района пострадал водитель, на авто которого была сброшена взрывчатка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров