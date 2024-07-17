Украинские военные нанесли удар по территории Брянской области, атаковав село Зерново Суземского района. В результате преступных действий киевского режима пострадал невинный ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила лёгкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в своём телеграм-канале.

Помимо этого, были частично повреждены четыре домовладения.