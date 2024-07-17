ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области, пострадала девочка-подросток
Украинские военные нанесли удар по территории Брянской области, атаковав село Зерново Суземского района. В результате преступных действий киевского режима пострадал невинный ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила лёгкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в своём телеграм-канале.
Помимо этого, были частично повреждены четыре домовладения.
Также сегодня атаке дронов ВСУ подверглась и Курская область. Во время очередного удара по региону оказались ранены двое местных жителей. В селе Любимовка Кореневского района ранена женщина, а в селе Новоивановка Суджанского района пострадал водитель, на авто которого была сброшена взрывчатка.
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