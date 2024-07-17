При атаке дронов ВСУ на Курскую область ранены два человека

"Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Её доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения", — написал он.

Накануне в Курской области пострадал ещё один местный житель. Его ранило во время обстрела села Тёткино в Глушковском районе. Кроме того, во время атаки с помощью дрона повреждения получила крыша и окна в доме, где он проживал. А сегодня стало известно, что коптеры ВСУ ударили по Новоивановке Суджанского района, пострадали двое сельхозработников и водитель грузовика.