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17 июля, 15:54

При атаке дронов ВСУ на Курскую область ранены два человека

Двое местных жителей пострадали во время очередной атаки ВСУ на Курскую область. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Её доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения", — написал он.

Кроме того, в селе Новоивановка Суджанского района украинская армия сбросила взрывчатку на машину. Пострадал водитель, ему помогли на месте, добавил Смирнов.

Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях
Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях

Накануне в Курской области пострадал ещё один местный житель. Его ранило во время обстрела села Тёткино в Глушковском районе. Кроме того, во время атаки с помощью дрона повреждения получила крыша и окна в доме, где он проживал. А сегодня стало известно, что коптеры ВСУ ударили по Новоивановке Суджанского района, пострадали двое сельхозработников и водитель грузовика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Esteban De Armas

Александра Мышляева
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