Три человека ранены при налёте дронов ВСУ на курскую Новоивановку
Коптеры ВСУ ударили по Новоивановке Суджанского района Курской области, пострадали двое сельхозработников и водитель грузовика, они госпитализированы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.
"Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия", — говорится в его посте.
Все раненые уже доставлены в Суджанскую районную больницу, им оказывают медицинскую помощь.
Ранее стало известно о попытке атаки украинских беспилотников в Брянской области. Оба аппарата самолётного типа были уничтожены на подлёте российскими системами противовоздушной обороны. К счастью, обошлось без жертв и раненых.
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