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17 июля, 08:14

Три человека ранены при налёте дронов ВСУ на курскую Новоивановку

Коптеры ВСУ ударили по Новоивановке Суджанского района Курской области, пострадали двое сельхозработников и водитель грузовика, они госпитализированы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия", — говорится в его посте.

Все раненые уже доставлены в Суджанскую районную больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях
Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях

Ранее стало известно о попытке атаки украинских беспилотников в Брянской области. Оба аппарата самолётного типа были уничтожены на подлёте российскими системами противовоздушной обороны. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Юрий Лысенко
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