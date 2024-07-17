Три человека ранены при налёте дронов ВСУ на курскую Новоивановку

Коптеры ВСУ ударили по Новоивановке Суджанского района Курской области, пострадали двое сельхозработников и водитель грузовика, они госпитализированы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия", — говорится в его посте.

Все раненые уже доставлены в Суджанскую районную больницу, им оказывают медицинскую помощь.