Два украинских дрона были уничтожены в небе над Брянской областью

ВСУ попытались атаковать Брянскую область с использованием БПЛА самолётного типа. Силы ПВО ВС РФ сбили в воздухе на подлёте два украинских дрона. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Суражским районом военнослужащими Министерства обороны РФ", — сообщил глава области.

Он добавил, что в ходе украинской атаки не обнаружено жертв и пострадавших. На месте работают оперативные службы.