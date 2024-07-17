Два украинских дрона были уничтожены в небе над Брянской областью
ВСУ попытались атаковать Брянскую область с использованием БПЛА самолётного типа. Силы ПВО ВС РФ сбили в воздухе на подлёте два украинских дрона. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Суражским районом военнослужащими Министерства обороны РФ", — сообщил глава области.
Он добавил, что в ходе украинской атаки не обнаружено жертв и пострадавших. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Минобороны России заявили, что ПВО нейтрализовала шесть БПЛА над Орловской, Брянской и Курской областями. Одного из них удалось перехватить.
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