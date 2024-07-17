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17 июля, 05:02

Штурмовики ВС РФ захватили позиции ВСУ, взяв украинских солдат в плен

Российские штурмовики группировки "Север" захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен нескольких военнослужащих из Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях", — пишет агентство.

Российские штурмовики группировки "Север" захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен нескольких украинских военных. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Украинцы попытались атаковать российских бойцов, но потерпели фиаско. Вражеских боевиков обстреляли. Оставшиеся в живых сдались в плен. Задачу удалось выполнить не только благодаря слаженной работе штурмовиков, но и корректировке с воздуха. В итоге были уничтожены несколько крупных опорных пунктов ВСУ. Два пулемёта были погашены артиллерией. Вследствие этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять опорные пункты, выбив оттуда противника.

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Ранее пресс-служба Министерства обороны России показала видео, как расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ударил по эшелону ВСУ в Харьковской области. В результате противник лишился около 20 единиц техники, в том числе трёх БМП Marder, а также до 120 военных.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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