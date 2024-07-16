Ай да "Мальва": Российская самоходная гаубица оказалась HIMARS не по зубам

Новейшая самоходная гаубица "Мальва" стойко выдержала попадание из HIMARS. Об этом сообщила во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех", которая разработала эту САО. Судя по фото, в "Мальву" выстрелили ракетой M30A1 GMLRS. Её поражающие элементы пробили колёса, но дальше — либо застряли в корпусе, либо отскочили от остекления.

152-мм САО "Мальва" благополучно пережила попадание из одной известной американской РСЗО. Фото © "Ростех"

У "Мальвы" побили колёса, но она по-прежнему "в строю". Фото © "Ростех"

Отверстие от поражающих элементов американской ракеты на корпусе "Мальвы". Фото © "Ростех"

"Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица создана на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8х8, поэтому является манёвреннее, чем установки на гусеницах. Также она дешевле в эксплуатации и более надёжна. В боекомплекте не менее 30 выстрелов.