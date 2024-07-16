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16 июля, 16:10

Ай да "Мальва": Российская самоходная гаубица оказалась HIMARS не по зубам

"Ростех": Новейшая самоходная гаубица "Мальва" выдержала попадание из HIMARS

Новейшая самоходная гаубица "Мальва" стойко выдержала попадание из HIMARS. Об этом сообщила во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех", которая разработала эту САО. Судя по фото, в "Мальву" выстрелили ракетой M30A1 GMLRS. Её поражающие элементы пробили колёса, но дальше — либо застряли в корпусе, либо отскочили от остекления.

152-мм САО "Мальва" благополучно пережила попадание из одной известной американской РСЗО. Фото © "Ростех"

152-мм САО "Мальва" благополучно пережила попадание из одной известной американской РСЗО. Фото © "Ростех"

У "Мальвы" побили колёса, но она по-прежнему "в строю". Фото © "Ростех"

У "Мальвы" побили колёса, но она по-прежнему "в строю". Фото © "Ростех"

Отверстие от поражающих элементов американской ракеты на корпусе "Мальвы". Фото © "Ростех"

Отверстие от поражающих элементов американской ракеты на корпусе "Мальвы". Фото © "Ростех"

"Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица создана на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8х8, поэтому является манёвреннее, чем установки на гусеницах. Также она дешевле в эксплуатации и более надёжна. В боекомплекте не менее 30 выстрелов.

ВС РФ получили очередную партию новейших 152-миллиметровых гаубиц "Мальва"
ВС РФ получили очередную партию новейших 152-миллиметровых гаубиц "Мальва"

А ранее появилось эпичное видео краш-теста нового бронеодеяла, которому не страшны удары FPV-дронов. Новинка может применяться для защиты колёс боевой техники на фронте. Кроме того, "Ростех" впервые показал испытания боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М", который был разработан при участии компании "Гумич". На кадрах устройство преодолевает препятствия: едет по грязи, брёвнам, веткам и воде.

Обложка ©

"Ростех"

Алексей Берковиц
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