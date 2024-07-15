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15 июля, 09:25

Появилось эпичное видео краш-теста нового бронеодеяла, которому не страшны удары FPV-дронов

"Ростех": Бронеодеяла "Калашникова" могут защитить технику от атаки FPV-дрона

Бронеодеяла производства НИИ стали, входящего в концерн "Калашников" "Ростеха", могут защитить российскую боевую технику и солдат от ударов FPV-дронов. Об этом рассказали в телеграм-канале госкорпорации, опубликовав эпичное видео краш-теста.

Испытания бронеодеяла в новом выпуске спецпроекта "Ростеха" #НашКраш. Видео © Telegram / "Ростех"

По словам начальника отдела структурных схем защиты НИИ стали Дмитрия Чумаченко, при наличии расстояния между полотном и крышей можно было бы заметнее снизить повреждения российской техники. Он подчеркнул, что действие гранаты похоже на удар кувалдой.

"В роли кувалды — граната, а в роли наковальни — крыша автомобиля. Соответственно, при взаимодействии ударной волны и жёсткого основания произошёл разрыв основной структуры одеяла. Если было бы некоторое расстояние между изделием и корпусом машины, то эпицентр взрыва был бы намного меньше", — рассказал эксперт.

Он отметил, что одеяло может применяться для защиты колёс боевой техники на фронте. Чумаренко подчеркнул, что не только машины можно укрывать такой тканью. По его словам, военные в зоне специальной военной операции закрывают полотном от атак противника личный состав и раненых.

Минобороны показало, как российский FPV-дрон сбил украинскую "Бабу-ягу"
Минобороны показало, как российский FPV-дрон сбил украинскую "Бабу-ягу"

Ранее "Ростех" показал испытания боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". На неё можно устанавливать боевые модули, в частности противотанковый с ракетами. При этом инновации не страшны помехи при работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. В госкорпорации рассказали, что в случае потери связи робот сам едет на базу.

Обложка ©

Telegram / "Ростех"

Александра Мышляева
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