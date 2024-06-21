"Ростех" впервые показал видео испытаний 2-метрового боевого робота "Импульс-М"

"Ростех" впервые показал испытания боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М", который был разработан при участии компании "Гумич". Видео появилось в пятницу, 21 июня, в телеграм-канале госкорпорации. На кадрах устройство преодолевает препятствия: едет по грязи, брёвнам, веткам и воде.

Испытания боевого робота "Импульс-М". Видео © Telegram / "Ростех"

"В рамках испытаний "Импульс-М" прошёл различные ходовые тесты: движение по пересечённой местности, преодоление бродов и траншей. Также робот поднимал груз в горку длиной несколько десятков метров и преодолевал с ним брод с имитацией выхода на пологий берег", — отметили там.

На платформу можно устанавливать боевые модули, в частности противотанковый с ракетами. Испытания с ПТРК запланированы на ближайшее время. При этом роботу не страшны помехи при работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Если связь с оператором оборвётся, комплекс вернётся на базу.

При этом (кроме ударного варианта с боевыми модулями) "Импульс-М" можно использовать для доставки противотанковых мин. Длина комплекса превышает два метра.

"По горизонтальной поверхности дрон перевозит груз массой около тонны. В подъём 30 градусов он способен поднять 500 килограммов груза, а на прицепе тянет до полутора тонн. Гусеничное шасси робота отличает высокая надёжность и ремонтопригодность в полевых условиях. Робот может продолжать движение без нескольких катков", — добавили в "Ростехе".