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5 мая, 19:10

Инженеры из Петербурга разработали "Варана" для защиты бойцов СВО от FPV-дронов

Mash: Российские инженеры создали гусеничного робота, защищающего от FPV-дронов

Инженеры из Северной столицы представили новую разработку — гусеничный робот-РЭБ, защищающий штурмовиков от FPV-дронов. Он способен контролировать воздушную обстановку в течение шести часов, удаляясь от оператора на четыре километра. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В Санкт-Петербурге разработали робот-РЭБ "Варан", защищающий от FPV-дронов. Видео © Telegram / Mash

Петербуржцы нарекли своё творение "Вараном". Робот собран на одноимённой гусеничной базе, к которой добавили РЭБ "Тритон". Работает новинка на частоте 800+ и 900+ МГц, что не мешает управлению. В ближайшее время несколько образцов будут испытаны в условиях СВО, после чего разработку запустят в массовое производство.

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Ранее Life.ru писал, что биржевой работник из Липецка запустил производство бронежилетов и отправляет их бойцам в зону СВО через Народный фронт. С каждым разом он старается усовершенствовать модели, сейчас средство защиты покрывает 72% поверхности тела.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Лариса Сафронова
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