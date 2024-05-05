Инженеры из Петербурга разработали "Варана" для защиты бойцов СВО от FPV-дронов

Инженеры из Северной столицы представили новую разработку — гусеничный робот-РЭБ, защищающий штурмовиков от FPV-дронов. Он способен контролировать воздушную обстановку в течение шести часов, удаляясь от оператора на четыре километра. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В Санкт-Петербурге разработали робот-РЭБ "Варан", защищающий от FPV-дронов. Видео © Telegram / Mash

Петербуржцы нарекли своё творение "Вараном". Робот собран на одноимённой гусеничной базе, к которой добавили РЭБ "Тритон". Работает новинка на частоте 800+ и 900+ МГц, что не мешает управлению. В ближайшее время несколько образцов будут испытаны в условиях СВО, после чего разработку запустят в массовое производство.