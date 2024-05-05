Инженеры из Петербурга разработали "Варана" для защиты бойцов СВО от FPV-дронов
Mash: Российские инженеры создали гусеничного робота, защищающего от FPV-дронов
Инженеры из Северной столицы представили новую разработку — гусеничный робот-РЭБ, защищающий штурмовиков от FPV-дронов. Он способен контролировать воздушную обстановку в течение шести часов, удаляясь от оператора на четыре километра. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
В Санкт-Петербурге разработали робот-РЭБ "Варан", защищающий от FPV-дронов. Видео © Telegram / Mash
Петербуржцы нарекли своё творение "Вараном". Робот собран на одноимённой гусеничной базе, к которой добавили РЭБ "Тритон". Работает новинка на частоте 800+ и 900+ МГц, что не мешает управлению. В ближайшее время несколько образцов будут испытаны в условиях СВО, после чего разработку запустят в массовое производство.
Ранее Life.ru писал, что биржевой работник из Липецка запустил производство бронежилетов и отправляет их бойцам в зону СВО через Народный фронт. С каждым разом он старается усовершенствовать модели, сейчас средство защиты покрывает 72% поверхности тела.
Кадр из видео Telegram / Mash