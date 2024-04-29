Биржевой работник из Липецка запустил производство бронежилетов для бойцов СВО

Биржевой работник из Липецка Евгений Ковалёв запустил производство бронежилетов, которые он отправляет бойцам в зону СВО через Народный фронт. С каждым разом он старается усовершенствовать модели, сейчас средство защиты покрывает 72% поверхности тела, передаёт SHOT.

Липчанин открыл производство бронежилетов для бойцов СВО. Видео © SHOT

Ковалёв рассказал, что после начала СВО многие его коллеги уехали за рубеж, а он, в отличие от них, решил остаться и сделать благородное дело для страны. Чтобы создавать полезные в бою аксессуары, он узнавал у бойцов, какие недостатки есть в современных бронежилетах. Выяснив слабые места, житель Липецка решил запустить собственное производство. При изготовлении Евгений использует специальную ткань, которую не видят вражеские инфракрасные спектры.

Сейчас работа в маленьком цеху идёт 24/7. Евгений признаётся — планы грандиозные. В будущем он хочет запустить производство шлемов. Ковалёв рассказал, что не терять мотивации в покорении новых вершин ему помогают благодарные письма бойцов.