На Урале волонтёры изобрели "плащи-невидимки" для российских военных

Активисты с Урала разработали накидки, которые маскируют российских бойцов от взгляда беспилотника. Первая партия уже была отправлена в зону СВО и помогла спасти жизни подразделению ВС РФ. Об этом рассказала волонтёр Лариса Мухлынина, работающая на производстве, которое когда-то начинало с малого и разрослось до промышленных масштабов.

"Местный меценат предложил выпускать антидроновые одеяла-невидимки. Мы закупили специализированную ткань "Оксфорд-600D". Мало того, что она прочная и водонепроницаемая, так ещё и очень долго держит тепло тела. И, как выяснилось, даже способна защитить от осколка", — цитирует 64-летнюю Мухлынину РИА "Новости".

По её словам, одеяла шьются в форме пододеяльника, на слой ткани кладётся фольгированное одеяло, которое накрывается другим слоем. Себестоимость такой накидки составляет около двух с половиной тысяч рублей.

Обратную связь волонтёры получили после отправки на фронт первой же партии. Бойцы одного из подразделений рассказали, что одеяла сохранили им жизнь: российские военнослужащие, попав в окружение ВСУ, накрылись этими накидками и остались незамеченными для противника. Дождавшись наступления темноты, они вышли из западни, не попав на камеры украинских "птичек".