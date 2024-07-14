Минобороны показало, как российский FPV-дрон сбил украинскую "Бабу-ягу"
Минобороны РФ опубликовало видео поражения украинского гексакоптера "Баба-яга" российским FPV-дроном. Видно, как наш беспилотник приближается к цели и врезается в него. Дрон ВСУ ничего не смог поделать.
Минобороны показало, как российский FPV-дрон сбил "Бабу-ягу" ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Напомним, эффектная небесная схватка произошла над Раздоловкой Донецкой Народной Республики. "Бабу-ягу" сбил оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ. Набрав высоту, он зашёл на удобную траекторию и протаранил дрон.
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Telegram / Минобороны России