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14 июля, 11:15

Минобороны показало, как российский FPV-дрон сбил украинскую "Бабу-ягу"

Минобороны РФ опубликовало видео поражения украинского гексакоптера "Баба-яга" российским FPV-дроном. Видно, как наш беспилотник приближается к цели и врезается в него. Дрон ВСУ ничего не смог поделать.

Минобороны показало, как российский FPV-дрон сбил "Бабу-ягу" ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

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Напомним, эффектная небесная схватка произошла над Раздоловкой Донецкой Народной Республики. "Бабу-ягу" сбил оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ. Набрав высоту, он зашёл на удобную траекторию и протаранил дрон.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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