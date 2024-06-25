ВС РФ получили очередную партию новейших 152-миллиметровых гаубиц "Мальва"
"Ростех": Российские военные получили партию новейших гаубиц "Мальва"
Российские солдаты получили партию новейших гаубиц "Мальва". Обложка © ТАСС / Сандурская Софья
Госкорпорация "Ростех" поставила ВС РФ новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва". Первое поступление было ещё в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Гаубица создана на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8х8, поэтому является манёвреннее, чем установки на гусеницах. Также она дешевле в эксплуатации и более надёжна. В боекомплекте не менее 30 выстрелов. При движении по дорогам общего пользования артустановка способна проехать без заправки тысячу километров, а мощный двигатель и полный привод помогают преодолевать бездорожье.
"Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника", — говорится в сообщении.
Недавно госкорпорация "Ростех" продемонстрировала кадры с испытаний нового боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". На опубликованном видео устройство преодолевает препятствия: едет по грязи, брёвнам, веткам и воде. На него можно устанавливать боевые противотанковые ракеты. Для "Импульса" не страшны системы РЭБ: если связь с оператором оборвётся, комплекс вернётся на базу.