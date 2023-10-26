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26 октября, 05:58
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"Ростех" передал ВС России первую партию новейших САО "Мальва"

<p>САО "Мальва". Обложка © Софья Сандурская / ТАСС</p>

САО "Мальва". Обложка © Софья Сандурская / ТАСС

"Ростех" передал ВС России первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мальва", сообщили в пресс-службе госкорпорации. Там показали уникальные кадры испытаний техники.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, колёсное шасси позволяет орудию быстро разворачиваться на позиции и покидать её, уходя от ответного огня, что важно в условиях контрбатарейной борьбы.

"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов", — добавил он.

Кроме того, размеры "Мальвы" позволяют перевозить орудие на военно-транспортном самолёте Ил-76 и, как следствие, быстро перебрасывать её на большие расстояния. А режим одновременного огневого налёта делает возможным поражать цель несколькими выпущенными боеприпасами одновременно.

Российским войскам начали поставлять новейшую самоходку, стреляющую минами

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Ранее в "Ростехе" отчитались о завершении государственных испытаний новейшего САО "Коалиция-СВ". Уникальные технические характеристики гаубицы были подтверждены.

Матвей Константинов
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