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17 июля, 17:24

Двое водителей ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области

ВСУ снова обстреляли Курскую область, на этот раз удар пришёлся по селу Новоивановка Суджанского района. В результате атаки украинской стороны не обошлось без пострадавших. Ранены двое, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей. В настоящее время они госпитализируются в  Курскую областную больницу. Транспортные средства получили серьёзные повреждения", — написал он в своём телеграм-канале, пообещав оказать собственникам необходимую помощь.

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ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области, пострадала девочка-подросток

Сегодня это уже не первая вражеская попытка атаковать регион. Рано утром сообщалось, что коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть в курском посёлке Тёткино. Кроме того, три человека были ранены при налёте дронов ВСУ на Новоивановку. В селе Любимовка Кореневского района также ранена женщина, а в селе Новоивановка Суджанского района пострадал водитель, на авто которого была сброшена взрывчатка.

Обложка ©

Telegram/Алексей Смирнов

Николь Вербер
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