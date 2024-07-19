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19 июля, 00:37

Над Курской областью уничтожено ещё пять украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью пять украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, изначально силы ПВО уничтожили один вражеский объект, спустя некоторое время — ещё четыре. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В Курской области за день ликвидировано 18 украинских БПЛА
В Курской области за день ликвидировано 18 украинских БПЛА

Напомним, что ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении шести БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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