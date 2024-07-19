Над Курской областью уничтожено ещё пять украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью пять украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, изначально силы ПВО уничтожили один вражеский объект, спустя некоторое время — ещё четыре. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.