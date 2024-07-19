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18 июля, 23:38

Силы ПВО сбили над Курской областью шесть БПЛА

Смирнов: Силы ПВО сбили над Курской областью шесть беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолётного типа в курском небе. Благодарю за защиту!" — написал глава региона в телеграм-канале.

В Курской области за день ликвидировано 18 украинских БПЛА
В Курской области за день ликвидировано 18 украинских БПЛА

Напомним, что ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Также сообщалось о работе ПВО.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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