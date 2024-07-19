В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотников ВСУ
Смирнов: В Курске два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА
Ночью в Курске два местных жителя получили ранения в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
"На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — указал он.
Также Смирнов добавил, что падение обломков дронов противника было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведётся осмотр мест происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении шести БПЛА. Позже стало известно о ликвидации ещё пяти беспилотников.
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