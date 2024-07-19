Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 05:24

В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотников ВСУ

Смирнов: В Курске два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА

Ночью в Курске два местных жителя получили ранения в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

"На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — указал он.

Также Смирнов добавил, что падение обломков дронов противника было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведётся осмотр мест происшествия.

Силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем
Силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем

Ранее Life.ru рассказывал, что в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении шести БПЛА. Позже стало известно о ликвидации ещё пяти беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров