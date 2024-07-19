В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотников ВСУ

Ночью в Курске два местных жителя получили ранения в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

"На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — указал он.