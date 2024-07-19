Силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем
Минобороны: ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами, а также акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении шести БПЛА. Позже стало известно о ликвидации ещё пяти объектов. О раненых и разрушениях не сообщалось.
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