Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 04:30

Силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем

Минобороны: ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами, а также акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.

Шесть БПЛА уничтожены над Орловской, Брянской и Курской областями
Шесть БПЛА уничтожены над Орловской, Брянской и Курской областями

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении шести БПЛА. Позже стало известно о ликвидации ещё пяти объектов. О раненых и разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Курская область
  • Белгородская область
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров