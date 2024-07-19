Силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами, а также акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.