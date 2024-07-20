Над Ростовской областью уничтожено 26 беспилотников
Губернатор Голубев: Силы ПВО уничтожили над Ростовской областью 26 беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили в небе над Ростовской областью 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее Голубев сообщил об уничтожении десяти беспилотников в небе над регионом. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
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