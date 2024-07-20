Над Ростовской областью уничтожено 26 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили в небе над Ростовской областью 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.