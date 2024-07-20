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20 июля, 03:05

Над Ростовской областью уничтожено 26 беспилотников

Губернатор Голубев: Силы ПВО уничтожили над Ростовской областью 26 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили в небе над Ростовской областью 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.

В Курской области за сутки уничтожено 18 украинских беспилотников
В Курской области за сутки уничтожено 18 украинских беспилотников

Ранее Голубев сообщил об уничтожении десяти беспилотников в небе над регионом. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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