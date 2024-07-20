Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников в Ростовской области
Губернатор Голубев: Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников в Ростовской области. По информации губернатора региона Василия Голубева, на данный момент известно о десяти сбитых вражеских объектах.
"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более десяти БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет", — сообщил глава региона и добавил, что сведения о последствиях на земле уточняются.
Ранее сообщалось, что в Курской области за сутки было уничтожено 18 украинских беспилотников: 11 сбили российские системы ПВО, а другие семь ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием.
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