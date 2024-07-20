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20 июля, 00:04

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников в Ростовской области

Губернатор Голубев: Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников в Ростовской области. По информации губернатора региона Василия Голубева, на данный момент известно о десяти сбитых вражеских объектах.

"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более десяти БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет", — сообщил глава региона и добавил, что сведения о последствиях на земле уточняются.

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Ранее сообщалось, что в Курской области за сутки было уничтожено 18 украинских беспилотников: 11 сбили российские системы ПВО, а другие семь ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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