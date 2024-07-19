Три человека ранены при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Гладков: Три человека ранены при обстреле Шебекина, город частично обесточен
ВСУ повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате прямых попаданий вражеских снарядов сгорели два частных дома.
"По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы", — написал Гладков в телеграм-канале.
В результате прямого попадания снарядов загорелись два частных дома, ещё два получили повреждения. Осколками также посечены несколько автомобилей, также нарушена работа линии электропередачи. Часть города обесточена.
Днём 19 июля ВСУ атаковали автомобиль в селе Отрадное Белгородской области. Управлявшая машиной женщина не пострадала, но трое находившихся рядом мирных жителей получили ранения.