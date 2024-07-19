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19 июля, 20:31

Три человека ранены при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Гладков: Три человека ранены при обстреле Шебекина, город частично обесточен

ВСУ повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате прямых попаданий вражеских снарядов сгорели два частных дома.

"По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы", — написал Гладков в телеграм-канале.

В результате прямого попадания снарядов загорелись два частных дома, ещё два получили повреждения. Осколками также посечены несколько автомобилей, также нарушена работа линии электропередачи. Часть города обесточена.

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Днём 19 июля ВСУ атаковали автомобиль в селе Отрадное Белгородской области. Управлявшая машиной женщина не пострадала, но трое находившихся рядом мирных жителей получили ранения.

Оксана Попова
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