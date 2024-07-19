"Дважды останавливалось сердце": Умер подросток из Шебекина, неделю назад ставший целью дрона ВСУ

В Белгородской области умер 16-летний подросток, пострадавший при обстреле Шебекина со стороны ВСУ 11 июля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Врачи неделю боролись за его жизнь.

"Подросток получил очень серьёзные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — четыре литра крови. После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни", — написал чиновник в телеграм-канале.