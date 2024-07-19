"Дважды останавливалось сердце": Умер подросток из Шебекина, неделю назад ставший целью дрона ВСУ
Гладков сообщил о смерти подростка, пострадавшего при обстреле ВСУ 11 июля
В Белгородской области умер 16-летний подросток, пострадавший при обстреле Шебекина со стороны ВСУ 11 июля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Врачи неделю боролись за его жизнь.
"Подросток получил очень серьёзные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — четыре литра крови. После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни", — написал чиновник в телеграм-канале.
Медики регулярно консультировались со специалистами федеральных центров. Тяжесть состояния пациента не позволяла отправить его в Москву. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, 11 июля Шебекино подверглось мощному и длительному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали семь человек, повреждены несколько зданий и множество автомобилей. Уже вечером украинская армия атаковала город с помощью беспилотников, ранены три жителя. Позднее дрон ВСУ сбросили снаряд на детскую площадку, пострадали пятеро несовершеннолетних, в том числе вышеназванный подросток. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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