Три жителя Шебекина пострадали от обстрела со стороны ВСУ
Три жителя Шебекина ранены после обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с ранением плеча бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — написал чиновник в телеграм-канале.
В трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. В одном частном доме сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем и повреждена хозпостройка. Очаги возгорания уже ликвидированы. Ещё в одном доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Также повреждения зафиксированы у коммерческого и социального объектов, трёх машин и линии электро- и газоснабжения.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области. Оперативная ситуация там складывается крайне сложно.
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