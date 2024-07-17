Три жителя Шебекина пострадали от обстрела со стороны ВСУ

"Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с ранением плеча бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — написал чиновник в телеграм-канале.

В трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. В одном частном доме сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем и повреждена хозпостройка. Очаги возгорания уже ликвидированы. Ещё в одном доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Также повреждения зафиксированы у коммерческого и социального объектов, трёх машин и линии электро- и газоснабжения.