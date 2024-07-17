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17 июля, 12:12

ВСУ атаковали авто под Белгородом, погибла молодая семейная пара

ВСУ снова атаковали мирный автомобиль под Белгородом, в результате погибло два человека — молодые супруги. Об этом сообщили глава области Вячеслав Гладков.

"В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", — написал он в телеграм-канале.

Гладков выразил соболезнования близким и подчеркнул, что каждая такая трагедия для него — это личное горе. Власти помогут семьям погибших.

Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области
Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области

Ранее губернатор сообщил, что с начала специальной военной операции в Белгородской области погибло более 200 мирных жителей, ещё более 1,1 тысячи получили ранения.

Обложка ©

Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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