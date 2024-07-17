ВСУ атаковали авто под Белгородом, погибла молодая семейная пара

ВСУ снова атаковали мирный автомобиль под Белгородом, в результате погибло два человека — молодые супруги. Об этом сообщили глава области Вячеслав Гладков.

"В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", — написал он в телеграм-канале.