Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области

Власти Белгородской области приняли решение с 23 июля ограничить доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно. Список публикует губернатор региона Вячеслав Гладков.

1. Белгородский район: с. Вергилёвка;

с. Щетиновка;

х. Валковский.

2. Борисовский район: с. Богун-Городок.

3. Грайворонский городской округ: с. Безымено;

п. Горьковский.

4. Краснояружский район: с. Демидовка;

с. Поповка;

с. Прилесье.

5. Шебекинский городской округ: п. Красное;

п. Ленинский;

х. Мухин;

х. Панков;

п. Первомайский.

Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, сюда будет запрещён. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будут только взрослых мужчин по жёсткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны. На въездах в эти посёлки будут установлены КПП, нести в них службу будут представители силовых структур.

"Я надеюсь, что вы согласитесь, — женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются — недопустимо", — отметил Гладков.

Дома жителей, по его словам, никто не бросит — их будут охранять будут военные по согласованному порядку и графику. Кроме того, в этих населённых пунктах остановят оплату коммунальных платежей — кроме тех, что оплачиваются по счётчику.

"Когда человек оставляет свой дом, переживание — где он будет жить, что будет с его имуществом — приводит к большим претензиям, большим сложным эмоциональным обсуждениям. Но главное — это жизнь человека. Мы и так много потеряли мирных жителей, у нас много раненых, и, конечно же, наша задача — предпринимать максимальные меры безопасности", — объяснил губернатор.

Жителей этих посёлков готовы принять в ПВР, но тем, кто не сможет там разместиться частично компенсируют оплату арендованного жилья: её выплатят тем, у кого оставленное жильё — единственное. Выплаты составят 10 тысяч рублей в месяц (15 тысяч рублей — для многодетных). Все подробности по данной мере поддержки можно получить в учреждениях социальной защиты.