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16 июля, 14:30

Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области

Власти Белгородской области приняли решение с 23 июля ограничить доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно. Список публикует губернатор региона Вячеслав Гладков.

1. Белгородский район: 

  • с. Вергилёвка;
  • с. Щетиновка;
  • х. Валковский.

2. Борисовский район:  

  • с. Богун-Городок.

3. Грайворонский городской округ:  

  • с. Безымено;
  • п. Горьковский.

4. Краснояружский район:  

  • с. Демидовка;
  • с. Поповка;
  • с. Прилесье.

5. Шебекинский городской округ:  

  • п. Красное;
  • п. Ленинский;
  • х. Мухин;
  • х. Панков;
  • п. Первомайский.

Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, сюда будет запрещён. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будут только взрослых мужчин по жёсткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны. На въездах в эти посёлки будут установлены КПП, нести в них службу будут представители силовых структур.

"Я надеюсь, что вы согласитесь, — женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются — недопустимо", — отметил Гладков.

Дома жителей, по его словам, никто не бросит — их будут охранять будут военные по согласованному порядку и графику. Кроме того, в этих населённых пунктах остановят оплату коммунальных платежей — кроме тех, что оплачиваются по счётчику.

"Когда человек оставляет свой дом, переживание — где он будет жить, что будет с его имуществом — приводит к большим претензиям, большим сложным эмоциональным обсуждениям. Но главное — это жизнь человека. Мы и так много потеряли мирных жителей, у нас много раненых, и, конечно же, наша задача — предпринимать максимальные меры безопасности", — объяснил губернатор.

Жителей этих посёлков готовы принять в ПВР, но тем, кто не сможет там разместиться частично компенсируют оплату арендованного жилья: её выплатят тем, у кого оставленное жильё — единственное. Выплаты составят 10 тысяч рублей в месяц (15 тысяч рублей — для многодетных). Все подробности по данной мере поддержки можно получить в учреждениях социальной защиты.

Гладков: С начала СВО в Белгородской области погибло более 200 человек
Гладков: С начала СВО в Белгородской области погибло более 200 человек

Ранее глава Белгородской области сообщал, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около двух с половиной тысяч жителей региона. Из них 1,5 тысячи находятся внутри региона, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Владимире и Карачаево-Черкесии. Ещё сто человек будут направлены в ПВР в ближайшее время.

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Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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