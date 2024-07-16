Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области
Власти Белгородской области приняли решение с 23 июля ограничить доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно. Список публикует губернатор региона Вячеслав Гладков.
1. Белгородский район:
- с. Вергилёвка;
- с. Щетиновка;
- х. Валковский.
2. Борисовский район:
- с. Богун-Городок.
3. Грайворонский городской округ:
- с. Безымено;
- п. Горьковский.
4. Краснояружский район:
- с. Демидовка;
- с. Поповка;
- с. Прилесье.
5. Шебекинский городской округ:
- п. Красное;
- п. Ленинский;
- х. Мухин;
- х. Панков;
- п. Первомайский.
Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, сюда будет запрещён. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будут только взрослых мужчин по жёсткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны. На въездах в эти посёлки будут установлены КПП, нести в них службу будут представители силовых структур.
"Я надеюсь, что вы согласитесь, — женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются — недопустимо", — отметил Гладков.
Дома жителей, по его словам, никто не бросит — их будут охранять будут военные по согласованному порядку и графику. Кроме того, в этих населённых пунктах остановят оплату коммунальных платежей — кроме тех, что оплачиваются по счётчику.
"Когда человек оставляет свой дом, переживание — где он будет жить, что будет с его имуществом — приводит к большим претензиям, большим сложным эмоциональным обсуждениям. Но главное — это жизнь человека. Мы и так много потеряли мирных жителей, у нас много раненых, и, конечно же, наша задача — предпринимать максимальные меры безопасности", — объяснил губернатор.
Жителей этих посёлков готовы принять в ПВР, но тем, кто не сможет там разместиться частично компенсируют оплату арендованного жилья: её выплатят тем, у кого оставленное жильё — единственное. Выплаты составят 10 тысяч рублей в месяц (15 тысяч рублей — для многодетных). Все подробности по данной мере поддержки можно получить в учреждениях социальной защиты.
Ранее глава Белгородской области сообщал, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около двух с половиной тысяч жителей региона. Из них 1,5 тысячи находятся внутри региона, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Владимире и Карачаево-Черкесии. Ещё сто человек будут направлены в ПВР в ближайшее время.