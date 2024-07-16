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16 июля, 11:47

С начала СВО в Белгородской области погибло более 200 человек

Последствия обстрелов Белгорода 12 мая 2024 года. Фото © Life.ru

Последствия обстрелов Белгорода 12 мая 2024 года. Фото © Life.ru

Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала специальной военной операции, ещё более 1,1 тысячи получили ранения. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Более 1,1 тысячи мирных жителей ранены, погибло более 200 человек", — сказал Гладков.

Камера сняла атаку FPV-дрона ВСУ по машине под Белгородом, пострадали двое мужчин
Камера сняла атаку FPV-дрона ВСУ по машине под Белгородом, пострадали двое мужчин

ВСУ практически ежедневно обстреливают населённые пункты Белгородской области. Сегодня, 16 июля, под обстрел попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

Александра Вишнякова
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