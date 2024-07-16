С начала СВО в Белгородской области погибло более 200 человек

Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала специальной военной операции, ещё более 1,1 тысячи получили ранения. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Более 1,1 тысячи мирных жителей ранены, погибло более 200 человек", — сказал Гладков.