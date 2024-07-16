С начала СВО в Белгородской области погибло более 200 человек
Последствия обстрелов Белгорода 12 мая 2024 года. Фото © Life.ru
Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала специальной военной операции, ещё более 1,1 тысячи получили ранения. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Более 1,1 тысячи мирных жителей ранены, погибло более 200 человек", — сказал Гладков.
ВСУ практически ежедневно обстреливают населённые пункты Белгородской области. Сегодня, 16 июля, под обстрел попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.