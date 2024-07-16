Четыре мирных жителя ранены при обстреле Шебекино и Новой Таволжанки

Украинские военные обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

"В Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у ещё одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", – привёл глава региона предварительные сведения.

Ещё один человек ранен в селе Новая Таволжанка. Мужчина с осколочными ранениями поясничной области, руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Также в результате обстрела ВСУ выбиты окна, посечены кровли и фасады в пяти частных домах, повреждены восемь автомобилей. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и 4 единицы техники. Губернатор сообщил о повреждениях на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В Шебекино частично отсутствует электричество.

В селе Новая Таволжанка в результате прилёта украинского снаряда в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад.