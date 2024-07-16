Гладков сообщил, что около 2,5 тысячи жителей Белгородчины находятся в ПВР
Около двух с половиной тысяч жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Из них 1,5 тысячи находятся внутри региона, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Владимире и Карачаево-Черкесии. Ещё сто человек будут направлены в ПВР в ближайшее время.
ВСУ практически ежедневно обстреливают населённые пункты Белгородской области. Во время одной из последних таких атак ранения получил водитель грузовика.
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