Гладков сообщил, что около 2,5 тысячи жителей Белгородчины находятся в ПВР

Около двух с половиной тысяч жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из них 1,5 тысячи находятся внутри региона, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Владимире и Карачаево-Черкесии. Ещё сто человек будут направлены в ПВР в ближайшее время.