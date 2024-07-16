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Регион
16 июля, 04:18

Гладков сообщил, что около 2,5 тысячи жителей Белгородчины находятся в ПВР

Около двух с половиной тысяч жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из них 1,5 тысячи находятся внутри региона, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Владимире и Карачаево-Черкесии. Ещё сто человек будут направлены в ПВР в ближайшее время.

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Камера сняла атаку FPV-дрона ВСУ по машине под Белгородом, пострадали двое мужчин

ВСУ практически ежедневно обстреливают населённые пункты Белгородской области. Во время одной из последних таких атак ранения получил водитель грузовика.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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