ВСУ атаковали грузовик и жилые дома в Белгородской области

По его словам, вражеский дрон атаковал грузовик на участке объездной дороги недалеко от города Шебекино. В результате водитель транспортного средства получил осколочные ранения мягких тканей ноги и поверхностное осколочное ранение предплечья. Лечение мужчина будет проходить амбулаторно, от госпитализации он отказался. Под обстрел в воскресенье, 14 июля, также попало село Зиборовка в Шебекинском городском округе. Там в одном из частных домов выбиты окна. А в селе Муром, как отметил Гладков, после детонации БПЛА из-за пожара повреждена кровля частного дома. Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Безымено дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом — повреждено восемь квартир.