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14 июля, 15:25

ВСУ атаковали грузовик и жилые дома в Белгородской области

Гладков: Водитель грузовика получил ранение под Белгородом при атаке дрона ВСУ

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Водитель грузовика получил ранение в Белгородской области при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, вражеский дрон атаковал грузовик на участке объездной дороги недалеко от города Шебекино. В результате водитель транспортного средства получил осколочные ранения мягких тканей ноги и поверхностное осколочное ранение предплечья. Лечение мужчина будет проходить амбулаторно, от госпитализации он отказался. Под обстрел в воскресенье, 14 июля, также попало село Зиборовка в Шебекинском городском округе. Там в одном из частных домов выбиты окна. А в селе Муром, как отметил Гладков, после детонации БПЛА из-за пожара повреждена кровля частного дома. Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Безымено дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом — повреждено восемь квартир.

"После повторных сбросов взрывных устройств с беспилотников сгорел частный дом, ещё в одном доме пробита крыша, возгорание потушено", — добавил губернатор.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Новостроевка-Первая украинский беспилотник атаковал частное домовладение. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания в доме, гараже и сарае, заключил Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ из РСЗО обстреляли посёлок в Белгородской области. В результате пострадали трое взрослых и младенец. Также сегодня сообщалось об обстреле Шебекина. По данным Life.ru, пострадала женщина, у неё осколочное ранение руки.

Белгородский подполковник погиб во время атаки ВСУ, спасая местных жителей
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Наталья Исакова
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