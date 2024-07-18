Три жителя села в Белгородской области пострадали в результате атаки дрона ВСУ

ВСУ атаковали автомобиль в селе Отрадное Белгородского района. Управлявшая машиной женщина не пострадала, но трое находившихся рядом мирных жителей получили ранения, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Дрон атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулём которого находилась женщина. В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. По информации администрации, женщина не пострадала. Ранены трое, которые в момент атаки оказались рядом. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", — написал глава области.

Двое других пострадавших — женщина и 17-летний молодой человек — получили ушибы, они отказались от поездки в больницу, так как получили медицинскую помощь на месте. Атакованный автомобиль сгорел, также взрыв дрона нанёс ущерб частному домовладению — пострадали забор, фасад и навес — и ещё одному транспортному средству.