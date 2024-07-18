Три жителя села в Белгородской области пострадали в результате атаки дрона ВСУ
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Отрадном под Белгородом, ранены трое человек
FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Отрадном Белгородской области. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
ВСУ атаковали автомобиль в селе Отрадное Белгородского района. Управлявшая машиной женщина не пострадала, но трое находившихся рядом мирных жителей получили ранения, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дрон атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулём которого находилась женщина. В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. По информации администрации, женщина не пострадала. Ранены трое, которые в момент атаки оказались рядом. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", — написал глава области.
Двое других пострадавших — женщина и 17-летний молодой человек — получили ушибы, они отказались от поездки в больницу, так как получили медицинскую помощь на месте. Атакованный автомобиль сгорел, также взрыв дрона нанёс ущерб частному домовладению — пострадали забор, фасад и навес — и ещё одному транспортному средству.
Это не первый случай за последнее время, когда ВСУ выбирают целью своей атаки гражданские автомобили в Белгородской области. Так, вчера стало известно об ударе по машине, в которой находились двое молодых супругов. От попадания БПЛА транспортное средство загорелось, к несчастью семейная пара погибла до приезда медиков.