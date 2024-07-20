Боец рассказал о неудачных попытках ВСУ запутать российскую ПВО метеозондами

ВСУ пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российских средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник расчёта ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад", воюющей на Купянском участке фронта в Донбассе.

"Встречаются помехи типа метеозондов. Роем по 15–20 штук — ложные помехи типа шаров. Летят на высоте около четырёх километров", — рассказал он журналистам.

Однако подобные манёвры не имеют эффективности, так как ВС РФ отличают цели и не атакуют их, заключил начальник расчёта.