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20 июля, 09:28

Боец рассказал о неудачных попытках ВСУ запутать российскую ПВО метеозондами

ВСУ пытаются использовать метеозонды как ложные цели на Купянском направлении

ВСУ пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российских средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник расчёта ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад", воюющей на Купянском участке фронта в Донбассе.

"Встречаются помехи типа метеозондов. Роем по 15–20 штук — ложные помехи типа шаров. Летят на высоте около четырёх километров", — рассказал он журналистам.

Однако подобные манёвры не имеют эффективности, так как ВС РФ отличают цели и не атакуют их, заключил начальник расчёта.

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Ранее Life.ru рассказывал, что минувшей ночью российские ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами РФ. По информации Министерства обороны, вражеские объекты были сбиты над Ростовской и Смоленской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Broadcast Media

Николай Рюмин
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