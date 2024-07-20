Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 10:20

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты ATACMS и 74 беспилотника ВСУ

Система ПВО С-400 ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

Система ПВО С-400 ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны РФ. Был у зенитчиков и другой "улов".

"Сбиты <...> четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

Названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен России за неделю
Названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен России за неделю

Напомним, из 27 уничтоженных над территорией России беспилотников 26 были сбиты в Ростовской области. Ещё один дрон ликвидировали на Смоленщине.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров