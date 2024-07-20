Российская ПВО за сутки сбила две ракеты ATACMS и 74 беспилотника ВСУ
Система ПВО С-400 ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны РФ. Был у зенитчиков и другой "улов".
"Сбиты <...> четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.
Напомним, из 27 уничтоженных над территорией России беспилотников 26 были сбиты в Ростовской области. Ещё один дрон ликвидировали на Смоленщине.