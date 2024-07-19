Названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен России за неделю
Минобороны: За последнюю неделю в плен сдались 19 военных ВСУ
За последнюю неделю 19 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом рассказывает пресс-служба Министерства обороны России.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.
Ранее LIfe.ru рассказывал, что российские штурмовики группировки "Север" захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен нескольких военнослужащих с Украины. Кроме того, бойцы ВС РФ пленили заключённых из нового украинского батальона "Шквал". По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова, солдаты ВСУ делают всё, чтобы сдаться в плен российским войскам, однако за такое их расстреливают заградотряды ВСУ.
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