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19 июля, 13:35

Названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен России за неделю

Минобороны: За последнюю неделю в плен сдались 19 военных ВСУ

За последнюю неделю 19 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом рассказывает пресс-служба Министерства обороны России.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

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Ранее LIfe.ru рассказывал, что российские штурмовики группировки "Север" захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен нескольких военнослужащих с Украины. Кроме того, бойцы ВС РФ пленили заключённых из нового украинского батальона "Шквал". По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова, солдаты ВСУ делают всё, чтобы сдаться в плен российским войскам, однако за такое их расстреливают заградотряды ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Николай Рюмин
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