Наши парни показали видео захвата в плен зэков из нацбата "Шквал" спустя 3 дня на фронте
ВС РФ захватили в плен заключённых из нового украинского батальона "Шквал"
Бойцы из недавно сформированного украинского батальона "Шквал" оказались в плену у Российской армии почти сразу после переброски на передовую. Как сообщает телеграм-канал "Z комитет", противник сложил оружие в населённом пункте Новосёловка Первая в ДНР. Минобороны России пока не давало официальных комментариев на эту тему.
"Продвижение ВС РФ в Новосёловке Первой. Заявлено взятие в плен первых представителей батальона "Шквал", который несколько дней назад 47-я ОМБр задействовала возле населённого пункта", — говорится в тексте.
ВС РФ захватили в плен бойцов "Шквала". Видео © Telegram / Батальон /Благотворительный фонд
На видео можно заметить, как двое украинских бойцов сдаются в плен ВС РФ. Солдаты ВСУ с поднятыми руками выбрались из подвала дома. Попыток оказать сопротивление новобранцы не предпринимают.
Батальон был создан в 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Его основную часть составляют бывшие заключённые, которых Киев отправил на фронт в рамках новой волны мобилизации.
Ранее министр юстиции Украины заявил, что первый батальон, состоящий из мобилизованных заключённых отправится на поле боя ещё до конца лета. По его словам, Киев намерен привлечь таким образом на службу около 15 тысяч отбывающих наказание.
Telegram / Батальон /Благотворительный фонд