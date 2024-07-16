Наши парни показали видео захвата в плен зэков из нацбата "Шквал" спустя 3 дня на фронте

Бойцы из недавно сформированного украинского батальона "Шквал" оказались в плену у Российской армии почти сразу после переброски на передовую. Как сообщает телеграм-канал "Z комитет", противник сложил оружие в населённом пункте Новосёловка Первая в ДНР. Минобороны России пока не давало официальных комментариев на эту тему.

"Продвижение ВС РФ в Новосёловке Первой. Заявлено взятие в плен первых представителей батальона "Шквал", который несколько дней назад 47-я ОМБр задействовала возле населённого пункта", — говорится в тексте.

ВС РФ захватили в плен бойцов "Шквала". Видео © Telegram / Батальон /Благотворительный фонд

На видео можно заметить, как двое украинских бойцов сдаются в плен ВС РФ. Солдаты ВСУ с поднятыми руками выбрались из подвала дома. Попыток оказать сопротивление новобранцы не предпринимают.

Батальон был создан в 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Его основную часть составляют бывшие заключённые, которых Киев отправил на фронт в рамках новой волны мобилизации.