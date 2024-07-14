"Решили через балкон": Российский десантник рассказал о необычном штурме пятиэтажки с бойцами ВСУ

Российский десантник из 98-й дивизии ВДВ взял в плен четырёх бойцов ВСУ при штурме пятиэтажки в Часовом Яре в ДНР. Как рассказал военнослужащий, ему вместе с боевыми товарищами пришлось подбираться к противнику через балкон.

По словам десантника, операция началась примерно в пять утра. Сам штурм украинских позиций длился несколько часов. Первые четыре подъезда дома, где окопался противник, были зачищены оперативно, тогда как в пятый группа российских десантников зайти сразу не смогла — пришлось взрывать стену.

"Семь часов мы её взрывали, пробили, а там пулемётчик. Думали, как пройти, и решили через балкон. Он был уже расшатан от прилётов FPV-дронов, кинули дверь, и я пошёл со стрельбой. 12 человек там было", — поделился боец в беседе с ТАСС.

В итоге из этих 12 украинских солдат половина сразу сбежала при прорыве. Двое бойцов были уничтожены на месте, а четверо взяты в плен.