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14 июля, 11:03

ВС РФ освободили населённый пункт Урожайное в ДНР

Минобороны РФ подтвердило освобождение села Урожайное в ДНР

Российские войска освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населённым пунктом Урожайное и осуществляют его зачистку и разминирование", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также бойцами ВС РФ за прошедшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Водяное, Великая Новосёлка, Макаровка и Пречистовка в ДНР. Кроме того, были отражены две контратаки украинских штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны. В результате противник потерял до 155 солдат, четыре автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М777, пять 155-мм гаубиц FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.

Урожайное — населённый пункт в Волновахском районе ДНР, находится в 95 километрах от Донецка. К слову, ещё в пятницу, 12 июля, военные паблики писали об освобождении Урожайного. Они публиковали кадры установки российского флага на здании бывшего сельсовета.

А несколько дней назад российские войска освободили Восход в ДНР. До этого в июле также были взяты под контроль Яснобродовка, Сокол и Чигари.

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Наталья Исакова
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