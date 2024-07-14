ВС РФ освободили населённый пункт Урожайное в ДНР

Российские войска освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населённым пунктом Урожайное и осуществляют его зачистку и разминирование", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также бойцами ВС РФ за прошедшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Водяное, Великая Новосёлка, Макаровка и Пречистовка в ДНР. Кроме того, были отражены две контратаки украинских штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны. В результате противник потерял до 155 солдат, четыре автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М777, пять 155-мм гаубиц FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.