Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР

А 7 июля стало известно о том, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Чигари в Донецкой Народной Республике (ДНР). Чигари открывали ВСУ дорогу к значимым высотам у Горловки, откуда при заходе они могли бы полностью простреливать город. В ДНР заявили, что взятие этого посёлка поспособствует уменьшению количества ударов по городу со стороны ВСУ.