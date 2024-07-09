Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
Подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили населённый пункт Яснобродовка в ДНР, об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — отметили в ведомстве.
А 7 июля стало известно о том, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Чигари в Донецкой Народной Республике (ДНР). Чигари открывали ВСУ дорогу к значимым высотам у Горловки, откуда при заходе они могли бы полностью простреливать город. В ДНР заявили, что взятие этого посёлка поспособствует уменьшению количества ударов по городу со стороны ВСУ.