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9 июля, 10:53

Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР

Подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили населённый пункт Яснобродовка в ДНР, об этом сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — отметили в ведомстве.

ВС России освободили населённый пункт Сокол в ДНР
ВС России освободили населённый пункт Сокол в ДНР

А 7 июля стало известно о том, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Чигари в Донецкой Народной Республике (ДНР). Чигари открывали ВСУ дорогу к значимым высотам у Горловки, откуда при заходе они могли бы полностью простреливать город. В ДНР заявили, что взятие этого посёлка поспособствует уменьшению количества ударов по городу со стороны ВСУ.

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Telegram/Минобороны России

Александра Вишнякова
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