"Плацдарм расширяется": Раскрыта тактическая и историческая роль взятия Чигарей под Горловкой

Взятие российскими военными посёлка Чигари под Горловкой поспособствует уменьшению количества ударов по городу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 июля, заявили в силовых структурах ДНР.

"Взятие Чигарей в первую очередь позволит ещё снизить численность ударов по Горловке. Кроме того, автоматически расширяется плацдарм наших сил и выравнивается фронт", — отметили там в беседе с ТАСС.

В силовых структурах добавили, что освобождение населённого пункта имеет не только тактическую, но и историческую значимость. Дело в том, что территория Чигарей была захвачена ВСУ во время так называемого ползучего наступления, которое киевский режим осуществлял на фоне действия Минских договорённостей. Оно подразумевало захват населённых пунктов в "серой зоне" под видом гуманитарных миссий.

В силовых структурах ДНР напомнили, что Чигари открывали ВСУ дорогу к значимым высотам у Горловки, откуда при заходе они могли бы полностью простреливать город. Напомним, в мае 2018 года украинские силовики пытались совершить прорыв и войти в Горловку. Однако их планы были сорваны, ВСУ в результате потеряли около двадцати человек убитыми и примерно столько же человек ранеными.