"Плацдарм расширяется": Раскрыта тактическая и историческая роль взятия Чигарей под Горловкой
В ДНР заявили, что взятие Чигарей под Горловкой снизит число ударов по городу
Взятие российскими военными посёлка Чигари под Горловкой поспособствует уменьшению количества ударов по городу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 июля, заявили в силовых структурах ДНР.
"Взятие Чигарей в первую очередь позволит ещё снизить численность ударов по Горловке. Кроме того, автоматически расширяется плацдарм наших сил и выравнивается фронт", — отметили там в беседе с ТАСС.
В силовых структурах добавили, что освобождение населённого пункта имеет не только тактическую, но и историческую значимость. Дело в том, что территория Чигарей была захвачена ВСУ во время так называемого ползучего наступления, которое киевский режим осуществлял на фоне действия Минских договорённостей. Оно подразумевало захват населённых пунктов в "серой зоне" под видом гуманитарных миссий.
В силовых структурах ДНР напомнили, что Чигари открывали ВСУ дорогу к значимым высотам у Горловки, откуда при заходе они могли бы полностью простреливать город. Напомним, в мае 2018 года украинские силовики пытались совершить прорыв и войти в Горловку. Однако их планы были сорваны, ВСУ в результате потеряли около двадцати человек убитыми и примерно столько же человек ранеными.
Как сообщал Life.ru, 7 июля Минобороны РФ заявило, что российские военные освободили населённый пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Активные действия предприняли подразделения группировки войск "Центр".
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