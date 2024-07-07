Горловка ночью подверглась одному из самых массированных обстрелов ВСУ

Прошедшей ночью Горловка в Донецкой Народной Республике подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ. Как рассказала РИА "Новости" местная жительница Наталья, украинские формирования выпустили по населённому пункту большое число снарядов.

"Прилетело очень много, очень, прямо сериями, один за одним. Это один из самых сильных обстрелов был, просто массированный, такого мощного не было давно", — призналась женщина.

Наталья сообщила, что она вместе с соседями укрывалась от обстрела в подвале, где просидела около восьми часов. По информации агентства, минувшей ночью обстрелу в городе подверглись как минимум 10 многоквартирных и частных жилых домов, также посечены автомобили и повреждены фасады строений. Официальных данных о ночной атаке пока не поступало.