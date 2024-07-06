Четыре сотрудника МЧС России пострадали при повторном обстреле в ДНР

Сотрудники региональных аварийно-спасательных служб ликвидировали пожар в частном секторе в Горловке, вызванный массовым обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины. Как передаёт МЧС РФ в своём телеграм-канале, во время тушения произошёл повторный обстрел, в результате чего пострадали четыре спасателя.

В ведомстве рассказали, что двое сотрудников были доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. У них были диагностированы осколочные ранения.

Ещё двоих отпустили на амбулаторное лечение. Также в сообщении говорится, что была повреждена автоцистерна.