Четыре сотрудника МЧС России пострадали при повторном обстреле в ДНР
МЧС РФ: В ДНР при повторном обстреле пострадали четыре спасателя
Сотрудники региональных аварийно-спасательных служб ликвидировали пожар в частном секторе в Горловке, вызванный массовым обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины. Как передаёт МЧС РФ в своём телеграм-канале, во время тушения произошёл повторный обстрел, в результате чего пострадали четыре спасателя.
В ведомстве рассказали, что двое сотрудников были доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. У них были диагностированы осколочные ранения.
Ещё двоих отпустили на амбулаторное лечение. Также в сообщении говорится, что была повреждена автоцистерна.
Утром 6 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о похожем происшествии в Киевском районе города. Тогда в результате украинского обстрела погиб один мирный житель и ещё один человек был ранен.
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