ВС России подняли триколор в центре Урожайного
ВС России подняли триколор в центре Урожайного Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах.
Флаг России в центре Урожайного ДНР. Видео © Telegram / Сводки ополчения
Видно, как российский военнослужащий разворачивает флаг на крыше разрушенного здания. Как далеко отступили ВСУ, не уточняется.
Ранее в силовых структурах рассказали об уничтожении двух групп солдат ВСУ, пытавшихся передислоцироваться в район Нью-Йорка в ДНР. Подчёркивается, что на данном участке фронта украинские военнослужащие находятся в плачевном положении, по ним ведётся огонь сразу с нескольких направлений.
Telegram / Сводки ополчения