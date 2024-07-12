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12 июля, 11:05

ВС России подняли триколор в центре Урожайного

ВС России подняли триколор в центре Урожайного Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах.

Флаг России в центре Урожайного ДНР. Видео © Telegram / Сводки ополчения

Видно, как российский военнослужащий разворачивает флаг на крыше разрушенного здания. Как далеко отступили ВСУ, не уточняется.

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Ранее в силовых структурах рассказали об уничтожении двух групп солдат ВСУ, пытавшихся передислоцироваться в район Нью-Йорка в ДНР. Подчёркивается, что на данном участке фронта украинские военнослужащие находятся в плачевном положении, по ним ведётся огонь сразу с нескольких направлений.

Обложка ©

Telegram / Сводки ополчения

Матвей Константинов
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