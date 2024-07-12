Видно, как российский военнослужащий разворачивает флаг на крыше разрушенного здания. Как далеко отступили ВСУ, не уточняется.

У ВСУ не выйдет серьёзно повлиять на ход конфликта без ударов ATACMS по России, считают в НАТО

У ВСУ не выйдет серьёзно повлиять на ход конфликта без ударов ATACMS по России, считают в НАТО

Ранее в силовых структурах рассказали об уничтожении двух групп солдат ВСУ, пытавшихся передислоцироваться в район Нью-Йорка в ДНР. Подчёркивается, что на данном участке фронта украинские военнослужащие находятся в плачевном положении, по ним ведётся огонь сразу с нескольких направлений.