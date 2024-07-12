У ВСУ не выйдет серьёзно повлиять на ход конфликта без ударов ATACMS по России, считают в НАТО

Дипломаты стран НАТО считают, что конфликт на Украине останется в тупиковой ситуации до конца 2024 года, пишет Politico со ссылкой на источники. По мнению одного из собеседников газеты, ситуация на фронте стабилизировалась.

"Но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", — сказал он.

Однако Украина и далее будет получать западную военную помощь, подчеркнул дипломат. Его коллега также считает, что не стоит ожидать "серьёзного" прорыва, но у Киева якобы есть "много преимуществ" благодаря американским тактическим ракетам ATACMS. Однако если ВСУ и далее не будут позволять использовать их для ударов по объектам на территории России, у них вряд ли выйдет значительно изменить ситуацию на поле боя.