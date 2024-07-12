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12 июля, 08:31

Под Нью-Йорком в ДНР российские войска уничтожили две группы резерва ВСУ

Российские войска с помощью артиллерии и FPV-дронов уничтожили две группы солдат ВСУ, которых пытались перебросить в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах региона в беседе с ТАСС.

"Под Нью-Йорк ВСУ пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы. Российские войска накрыли их артиллерией и дронами", — сказал источник.

Положение ВСУ в посёлке весьма плачевное, украинские бойцы постоянно находятся под плотным огнём сразу с нескольких направлений.

Шторм-новости: Армия России берёт высоты у центра Нью-Йорка, ВСУ пытаются выстроить оборону в многоэтажках Торецка, ситуация 5 июля
Шторм-новости: Армия России берёт высоты у центра Нью-Йорка, ВСУ пытаются выстроить оборону в многоэтажках Торецка, ситуация 5 июля

Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции по месту дислокации ВСУ в населённом пункте Нью-Йорк в ДНР.

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Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
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