Киев поделил "шкуру неубитого медведя" и раскрыл, куда потратит прибыль от украденных российских активов
Умеров: Киев хочет направить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ
Киев собирается потратить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. При этом пока киевский режим не получил ничего — первый транш в размере полутора миллиардов ожидается только в начале августа.
"Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей", — цитирует его издание "Страна".
По данным издания, общая сумма, которую Киев будет ежегодно получать, составит около трех миллиардов евро.
Напомним, что после начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Москва сочла это воровством, а в Международном валютном фонде заявили, что идея использовать российские деньги заведомо провальна: такой исход угрожает нормальному существованию международной валютной системы. При этом Запад всё же решил передать Киеву часть прибыли от замороженных российских активов, в Еврокомиссии заявили, что первая часть средств поступит в ближайшие несколько недель.
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