Киев поделил "шкуру неубитого медведя" и раскрыл, куда потратит прибыль от украденных российских активов

Киев собирается потратить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. При этом пока киевский режим не получил ничего — первый транш в размере полутора миллиардов ожидается только в начале августа.