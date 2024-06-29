В МВФ объяснили провальность идеи использовать активы РФ для помощи Украине
МВФ: Валютной системе угрожает решение задействовать активы РФ для помощи Киеву
То, что Запад решил использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, угрожает нормальному существованию международной валютной системы, так как для этого отсутствует правовая база. Об этом на брифинге журналистам сообщил глава миссии МВФ в Незалежной Гэвин Грей.
"Мы призываем вовлечённые страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — пояснил Грей.
Ранее глава Департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что активы ЦБ РФ, конфискованные западными державами после начала СВО, не вернутся на родину в ближайшее время. В ведомстве также допустили, что Москва лишилась их навсегда.
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