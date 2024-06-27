Минфин допустил окончательную потерю конфискованных на Западе российских активов

Активы ЦБ РФ, конфискованные западными державами после начала СВО, не вернутся на родину в ближайшее время. Не исключено, что замороженные средства потеряны навсегда, заявил на полях форума "Валдай" глава Департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев.

"Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернёт России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда", — констатировал он.