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Регион
27 июня, 20:53

Минфин допустил окончательную потерю конфискованных на Западе российских активов

Активы ЦБ РФ, конфискованные западными державами после начала СВО, не вернутся на родину в ближайшее время. Не исключено, что замороженные средства потеряны навсегда, заявил на полях форума "Валдай" глава Департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев.

"Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернёт России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда", — констатировал он.

Также Тимофеев дал оценку возможной конфискации активов, которой Запад регулярно угрожает Москве. Этот шаг станет для недружественных государств большой стратегической ошибкой, уверен сотрудник Минфина.

В Бельгии заявили о непредсказуемых последствиях изъятия замороженных активов РФ
В Бельгии заявили о непредсказуемых последствиях изъятия замороженных активов РФ

Россия будет расценивать изъятие собственных активов как акт агрессии и повод для объявления войны, заявил 27 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Именно поэтому Москва сделает всё возможное, чтобы избежать такого сценария.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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