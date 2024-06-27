Минфин допустил окончательную потерю конфискованных на Западе российских активов
Активы ЦБ РФ, конфискованные западными державами после начала СВО, не вернутся на родину в ближайшее время. Не исключено, что замороженные средства потеряны навсегда, заявил на полях форума "Валдай" глава Департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев.
"Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернёт России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда", — констатировал он.
Также Тимофеев дал оценку возможной конфискации активов, которой Запад регулярно угрожает Москве. Этот шаг станет для недружественных государств большой стратегической ошибкой, уверен сотрудник Минфина.
Россия будет расценивать изъятие собственных активов как акт агрессии и повод для объявления войны, заявил 27 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Именно поэтому Москва сделает всё возможное, чтобы избежать такого сценария.
Life.ru