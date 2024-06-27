Медведев заявил, что хищение активов России приравнивается к объявлению войны

Изъятие российских активов за рубежом приравнивается к акту агрессии, который может стать поводом для объявления войны. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии ПМЮФ.

"Хищение государственных активов при определённых условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия. И даже стать casus belli (лат. "повод для войны". — Прим. Life.ru), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что ответ страны не заставит себя долго ждать и будет сформулирован по принципу взаимности. Политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об изъятии активов США и потакающих им лиц. По словам председателя СБ, скоро в документе произойдут законодательные изменения.