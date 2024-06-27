Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 14:25

Медведев заявил, что хищение активов России приравнивается к объявлению войны

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Изъятие российских активов за рубежом приравнивается к акту агрессии, который может стать поводом для объявления войны. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии ПМЮФ.

"Хищение государственных активов при определённых условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия. И даже стать casus belli (лат. "повод для войны". — Прим. Life.ru), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что ответ страны не заставит себя долго ждать и будет сформулирован по принципу взаимности. Политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об изъятии активов США и потакающих им лиц. По словам председателя СБ, скоро в документе произойдут законодательные изменения.

Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле
Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. Он обратил внимание, что западные страны заморозили российские активы и валютные резервы. А теперь, по его словам, там задумались о том, как "подвести хоть какую-то юридическую базу" для их окончательного присвоения.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров