Стало известно, когда ЕС передадут Киеву первую часть российских активов
ЕС в ближайшие 2 недели переведёт Украине часть замороженных российских активов
В ближайшие несколько недель Евросоюз передаст первую часть прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. С таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что идея использовать российские деньги заведомо провальна. Там отметили, что такой исход угрожает нормальному существованию международной валютной системы. Глава Департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев подчёркивал, что активы ЦБ РФ, конфискованные западными державами после начала СВО, не вернутся на родину в ближайшее время.
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