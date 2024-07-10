Стало известно, когда ЕС передадут Киеву первую часть российских активов

В ближайшие несколько недель Евросоюз передаст первую часть прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. С таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.