Американский инвестор обвинил США в краже российских активов Инвестор Роджерс заявил, что США крадут у России деньги ради поддержки Киева 29 июня, 07:23 США крадут у России деньги ради поддержки Киева. Обложка © freepik / jcomp

Вашингтон ведёт себя как вор, незаконно забрав у Москвы зарубежные активы и пустив их на поддержку киевского режима. Об этом сказал в интервью РИА "Новости" известный американский инвестор Джим Роджерс.

"Разумеется, это неправильно, когда страна попросту крадёт чужие активы… Я это не одобряю и не считаю, что так должно происходить", — пояснил он агентству.

Роджерс добавил, что такая практика свойственна для многих государств, особенно в период военных действий, поэтому США используют подобные рычаги, чтобы помогать Киеву. По его словам, Белый дом способен не только на то, чтобы использовать доходы от активов РФ, но и будет искать другие пути, дающие шанс Украине одолеть Россию.

Ранее глава Департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что активы ЦБ РФ, конфискованные западными державами после начала СВО, не вернутся на родину в ближайшее время. В ведомстве также допустили, что Москва лишилась их навсегда. Всего Запад "заморозил" российских активов на сумму 300 миллиардов долларов.

Авторы Татьяна Миссуми